Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, 20-26 Mayıs tarihleri arasında Ordu’da düzenlenen Okullararası Türkiye Boks Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan Elanur Akça’yı makamında ağırladı.

Hasan Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi olan Elanur Akça’nın ziyaretinde, Okul Müdürü Battal Güler ve Beden Eğitimi Öğretmeni Gürkan Baran da hazır bulundu. Müdür Çağlar, genç sporcuyu göstermiş olduğu üstün performanstan dolayı tebrik ederek çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

Başarılı sporcunun azmi ve disipliniyle örnek bir öğrenci olduğunu vurgulayan Çağlar, “Gençlerimizin sporda elde ettiği bu tür başarılar bizleri gururlandırıyor. Elanur’un bu başarısı, tüm öğrencilerimize ilham kaynağı olacaktır,” dedi.