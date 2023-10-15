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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Basketbol İl Temsilciliği tarafından Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Genç Kızlar Basketbol Turnuvası'nda heyecan sona erdi. 4 okuldan 50 sporcunun katılım ile gerçekleşen turnuvada Özel Ada Koleji Dila Cansu Kocabaş, Rana Çetin, Nisanur Karaca, Cemre Malatyalı, Tuğçe Aktaş, Ecrin Okutucu, Zeynep Kahraman ve Naz Aras'lı kadrosu ile 3 rakibini de yenerek 6 puanla şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Nehir Erdoğan, Emine Arıcı, Ekin Bal, Gökçe Güneysu, Şule Fındık, Bengüsu Güven ve İpek Metin'li oyuncu kadrosu ile mücadele eden Başöğretmen Anadolu Lisesi 5 puanla ikinci olurken, Melis Özel, H. Kübra Büğrüoğlu, Merve Dölcü, Esma Şahinbaş, Melisa Aslan, Ülküm Almila Kıvrak, Yağmur Gelgör, Ela Akyüz, Miranur Seyhan, Ayşenur Bezgin, Hilal Nil Çetin ve Nisa Yiğit'li kadrosu ile Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi 4 puanla üçüncü, Emine Üstündağ, Hayrunisa Gül Kabak, Zehra Güngör, Nisanur Çıkık, Zeynep Kurtoğlu, Elfin Yücel, Rahman Ayad, Ecrin Şahin ve Sıla Kuçu oyuncu grubu ile mücadele eden Çorum Belediyesi Prof Dr. Hayrettin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 3 puanla dördüncü olarak tamamladı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, sporculara ise madalya verildi.