Çorum’da özel sporcular, Bahabey Çamlığı’nda düzenlenen doğa etkinliğinde bir araya geldi. Renkli ve neşeli anlara sahne olan etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran da katıldı.

Demirkıran, sporcular ve aileleriyle yakından ilgilenerek sohbet etti. Etkinlikte sporculara çeşitli hediyeler takdim eden Demirkıran, özel sporcuların sosyal hayata katılımının önemine vurgu yaptı.

Bahabey Çamlığı’nın doğal güzellikleri eşliğinde gerçekleştirilen etkinlik, hem sporcular hem de aileleri için keyifli bir gün oldu.