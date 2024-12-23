İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından üç gün boyunca Çorum İl Özel İdaresi emrinde görev yapan kadrolu çalışanlar ve şirket tüm personellerine, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca, tam donanımlı seyyar sağlık ekibi tarafından sağlık taraması kapsamında, akciğer filmi, EKG, kan sayımı, tam kapsamlı biyokimya tetkikleri, solunum fonksiyonu testleri, işitme testleri ile mutfakta çalışan personellere ayrıca tam kapsamlı portör muayeneleri yaptırıldı.

Ayrıca, İş Güvenliği Uzmanı ile İş Sağlığı Hekimi tarafından çalışan personele iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili eğitimler de verildi. Yapılan eğitimin, İl Özel İdaresi tarafından da takibi yapılarak, tüm işçi personelin sağlık taraması tamamlandı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR