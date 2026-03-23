İl Özel İdaresi’nde Ramazan Bayramı dolayısıyla personelin katılımıyla bayramlaşma merasimi gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen programa, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, birim müdürleri, sendika temsilcileri ve çok sayıda personel katıldı.

Bayramlaşmada konuşan Genel Sekreter Recep Çıplak, tüm personelin Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek sözlerine başladı. Bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştiren önemli günler olduğuna dikkat çeken Çıplak, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için ekip ruhunun önemine vurgu yaptı.

Konuşmasında iş sağlığı ve güvenliği konusuna da değinen Çıplak, personelin görevlerini yerine getirirken azami dikkat ve titizlik göstermesi gerektiğini ifade etti. Vatandaşlara sunulan hizmetlerin kesintisiz şekilde devam etmesi için tüm personelin özveriyle çalıştığını belirten Recep Çıplak, bu gayretlerinden dolayı çalışanlara teşekkür etti.

İl Özel İdaresi personeliyle tek tek bayramlaşan Çıplak, çalışanlarla sohbet ederek bayramlarını kutladı.

Bayramlaşma merasimi, personele şeker ve kolonya ikram edilmesinin ardından sona erdi.

