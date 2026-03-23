Festival, yarın (24 Mart 2026 Salı günü) Saat Kulesi’nden Bedesten’e kadar kortej yürüyüşüyle başlayacak. Yürüyüşün ardından saat 13.00’te Bedesten’de açılış programı düzenlenecek. Açılış töreninde sosyal girişimci Renan Tan Tavukçuoğlu “Puduhepa” sunumunu gerçekleştirecek. Ayrıca Anadolu’nun kahraman kadınlarını anlatan özel bir gösteri sahnelenecek. Aynı gün saat 19.30’da Devlet Tiyatro Salonu’nda Türk gelinleri ve kına gecesi temalı tiyatro gösterisi izleyiciyle buluşacak.

Festival kapsamında 25 Mart 2026 Çarşamba günü Psikolog İrem Otaraklıoğlu Kaya, Devlet Tiyatro Salonu’nda saat 19.30’da söyleşi gerçekleştirecek. 26 Mart 2026 Perşembe günü ise ÇÖSED iş birliğiyle hazırlanan Puduhepa Resim Sergisi, saat 14.00’te Veli Paşa Hanı’nda açılacak. Ardından saat 15.00’te Dr. Öğretim Üyesi Önder İpek tarafından “Hititlerde Sanat” konulu söyleşi, Belediye Binası Konferans Salonu’nda yapılacak.

Festivalin kapanış günü olan 28 Mart 2026 Cumartesi günü saat 14.00’te Bedesten’de Kadın Emeği Satış Stantları açılacak. Festivalin finalinde ise sanatçı Senem Akdemir, saat 19.30’da Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda kadınlara özel konser verecek.

Çorum Belediyesi, tüm vatandaşları 24-28 Mart tarihleri arasında düzenlenecek 3. Puduhepa Kadın Kültür Festivali etkinliklerine katılmaya davet etti.

