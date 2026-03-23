Emekli Müftü, 24. Dönem İstanbul Milletvekili, hemşehrimiz İhsan Özkes’in kayınvalidesi Muzaffer Taşkaya (84), bugün öğle saatlerinde Ankara’da hayatını kaybetti.

Merhum Ömer Taşkaya’nın eşi, Mehmet Taşkaya, Meleknur Özkes, Fatma Ceylan ve Faruk Taşkaya’nın anneleri olan Muzaffer Taşkaya’nın cenazesi, yarın (24 Mart 2026 Salı günü) Çorum’un Uğrak (Sarta) köyünde, öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ