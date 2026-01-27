Özel Eğitim Konfederasyonu İl Başkanı Ferhat Öztürk, 2026 yılı için Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerine yapılması planlanan %27’lik ücret artışına sert tepki gösterdi.

Öztürk, açıklanan oranın sektörün gerçeklerini yansıtmadığını belirterek, “Bu artış oranı bir iyileştirme değil, merkezlerimiz için daralma ve küçülme anlamına gelmektedir. Bu nedenle kabul etmiyoruz” dedi.

Ferhat Öztürk yaptığı yazılı açıklamada, özel eğitimin binlerce yıllık medeniyet geleneğinden geldiğini vurgulayarak, şifahanelerle başlayan şefkat ve tedavi anlayışının bugün Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri aracılığıyla sürdürüldüğünü ifade etti.

Türkiye’de uygulanan sistemin, dünyada ‘Türkiye Modeli’ olarak örnek gösterildiğini belirten Öztürk, bu yapının ciddi bir tehdit altında olduğunu dile getirdi.

“609 BİN BİREY, 60 BİN ÇALIŞAN ETKİLENECEK”

Türkiye genelinde 3 bin 380 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi bulunduğunu hatırlatan Öztürk, bu merkezlerde 609 bin özel gereksinimli bireye hizmet verildiğini, yaklaşık 60 bin personelin büyük bir özveriyle görev yaptığını söyledi. Kamu tarafından ödenen hizmet bedelinin, bu yapının sürdürülebilirliği açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

“GERÇEK MALİYETLERLE UYUMLU DEĞİL”

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2026 yılı için planlanan ve Resmî Gazete’de yayımlanmak üzere gönderildiği belirtilen %27’lik artış oranının, artan personel giderleri, enflasyon ve işletme maliyetleri karşısında yetersiz kaldığını ifade eden Öztürk, “Bu oran, merkezlerimizin sürdürülebilirliğini ve özel çocuklarımızın eğitim sürecini doğrudan tehdit etmektedir” dedi.

YETKİLİLERE ÇAĞRI

Öztürk açıklamasında yetkililere de çağrıda bulunarak şu ifadelere yer verdi:

“Her yıl maliyet hesabı yapmak, belirsizliklerle mücadele etmek istemiyoruz. Tüm odağımızı yalnızca özel çocuklarımıza daha nitelikli eğitim sunmaya ayırmak istiyoruz. Ücretlerin; enflasyon, personel giderleri ve gerçek saha koşulları dikkate alınarak adil, kalıcı ve öngörülebilir bir şekilde belirlenmesini talep ediyoruz.”

Ferhat Öztürk, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin gelecek kaygısı taşımadan hizmet verebilmesi ve özel gereksinimli bireylerin eğitim hakkının korunabilmesi için kalıcı bir ücret politikasının acilen hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak açıklamasını, “Kamuoyuna saygıyla duyurulur” sözleriyle tamamladı.