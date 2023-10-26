Tahmini Okuma Süresi: dakika

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Voleybol İl Temsilciliği tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 100.yılına özel düzenlenen Cumhuriyet Kupası Genç Kızlar Voleybol Turnuvası'nda heyecan sona erdi. 8 takımın katılımı ile start alan turnuvada önceki gün final heyecanı yaşandı. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan final maçında Özel Bilgi Koleji ile Osmancık Belediyespor takımları karşı karşıya geldi. Denk bir mücadeleye sahne olan ilk setin son bölümünde üst üste sayılar bulan Özel Bilgi Koleji seti 6 sayı farkla kazanarak maçta 1-0 öne geçti. İkinci sette oyunun kontrolünü tamamen elinde tutan Özel Bilgi'nin genç sultanları bu seti 25-13 kazanarak skoru 2-0 yaptı. Üçüncü sette zaman zaman zorlanmasına rağmen seti 25-23 maçı 3-0 kazanan Özel Bilgi Koleji yenilgisiz şampiyon olmayı başardı. Osmancık temsilcisi ise ikincilik kupası ile teselli buldu.

ÜÇÜNCÜLÜK KUPASI

SUNGURLU'NUN

Özel Bilgi Koleji ile Osmancık Belediyespor arasında oynanan final maçı öncesi Çorum Voleybol ile Sungurlu Belediyespor üçüncülük maçında karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Sungurlu'nun genç sultanları zor da olsa 3-2 kazanarak üçüncülük kupasının sahibi oldu. Çorum Voleybol ise turnuvayı dördüncü olarak tamamladı.

(Rıfat KARA)