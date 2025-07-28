Teknik direktör Fatih Koban nezaretindeki U17 Kadın Güreş Milli Takımı’nda İskilip Belediye Spor Kulübü güreşçisi Özdenur Özmez de yer alıyor. Özmez, 61 kiloda milli mayoyu giyecek. Özdenur Özmez, geçtiğimiz ay Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda ikinci olmuştu.

PEKER VE BOLAT DA ATİNA YOLCUSU

Öte yandan, Çorumlu antrenörler Yasin Bolat ve Ahmet Peker de U17 Serbest Güreş Milli Takımı ile birlikte Atina’ya gidiyor.

Bugün başlayacak şampiyona 4 Ağustos’ta sona erecek.