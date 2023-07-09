Uluslararası Güreş Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan U15 Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası bugün Macaristan’ın Kaposvar şehrinde yapıldı. Hüseyin Çolakoğlu’nun antrenörlüğünü yaptığı U15 kadın milli takımında 10 güreşçi mindere çıktı. Çorum Belediye İskilipspor’un başarılı güreşçisi 58 kilogramdaki Özdenur Özmez repesajdan gelerek Avrupa üçüncüsü oldu.

Öte yandan milli güreşçilerden 36 kiloda mücadele eden Afyonlu sporcu Latife Sude Şahin ise ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.