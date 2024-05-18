Çorumlu güreşçi Özdenur Özmez, şampiyonluğa ambargo koydu. Özmez, Sivas’ta yapılan Türkiye şampiyonasında birinci olarak aldığı Avrupa biletini de en iyi şekilde değerlendirerek Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

Yunanistan’ın Lautraki kentinde düzenlenen U15 Avrupa Güreş Şampiyonasında, kadınlar 62 kiloda milli mayo ile ülkemizi temsil eden Belediye İskilipspor Kulübü güreşçisi Özdenur Özmez, elemelerde Bulgar, Rus, Belaruslu rakiplerini yenerek adını finale yazdırdı. Finalde, Letonyalı güreşçi Markova’yı 8-7’lik skorla deviren Özdenur, şampiyon olup altın madalya kazandı.

Özdenur Özmez’in antrenörü Adem Uysal, şampiyon olan sporcusunu tebrik ederken, “Ülkemizi ve bayrağımızı en güzel şekilde temsil ederek altın madalya ile bizleri onurlandıran evladımız Özdenur Özmez, sana minnettarız. Rabbim sana sayısız altın madalyalar nasip eder inşallah” ifadelerini kullandı.

KARDEŞİ ESMA ELENDİ

Öte yandan, aynı şampiyonada mücadele eden Özdenur Özmez’in kardeşi Esma Özmez ise madalyaya ulaşamadı. 50 kiloda ülkemizi temsil eden Esma Özmez ise çeyrek finale yükselme maçında yenilerek elendi.