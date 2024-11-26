Erkekler Türkiye 2.Voleybol Ligi 3.Grup’ta, mücadele eden Sungurlu Belediyespor, 1 Aralık Pazar günü sahasında Kastamonu temsilcisi Yıldızlar Topluluğu All Star’la oynayacağı 11.hafta maçının hazırlıklarını sürdürürken, başantrenör Mustafa Özdemir yaptığı açıklamada Play-Off’a lider olarak yükseleceklerini ifade etti.

Geçtiğimiz hafta, Ankara deplasmanında TVF Spor Lisesi ile oynadığı ve hakem performansının eleştirildiği liderlik maçını 3-2 kaybederek bu sezon ilk yenilgisini alan Sungurlu Belediyespor 22 puanla 2.sıradaki yerini korurken, TVF Spor Lisesi 9’da 9 yaparak 25 puanla liderliğini sürdürdü. Grupta Ankara Maliyespor ise 18 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Grupta ilk 3 sarı alan takımların Play-Off’a yükseleceğini hatırlatan Sungurlu Belediyespor Başantrenörü Mustafa Özdemir, “TVF Spor Lisesi maçında Sungurlu’muzun adını birinci sıraya yazdırmak istedik ama maalesef buna izin vermediler. Sungurlu halkından ve başkanımızdan özür diliyorum. Ama devam ediyoruz. Birinci sıraya bu güzel ilçemin ismini gençlerimizle yazdıracağız inşallah ve Play-Off’a birinci olarak gideceğiz” dedi.