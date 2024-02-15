Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir, Türkiye’nin 7. büyük mahallesi olan Ulukavak’ın nüfus bakımından 6 ilden ve 235 ilçeden daha büyük olduğunu söyledi.

Mahallenin, resmi nüfusunun 64 bin, seçmen sayısının ise 42.162 olduğunu belirten Hanefi Özdemir, fiili nüfusun 75 bine ulaştığı tahmininde bulundu.

Oğlu Fahri Özdemir ile birlikte gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la görüşen Hanefi Özdemir, Ulukavak Muhtarlığı’na yeniden aday olduğunu hatırlatarak, mahallenin huzur ortamına kavuşması yönündeki katkılarının kendisinin en büyük gururu olduğunu ifade etti.