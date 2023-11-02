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Çorum’un Kargı ilçesinde önceki gün öğlen saatlerinde iş makinesi taşıyan TIR’ın devrilmesi sonucu İl Özel İdaresi’nde görevli 2 işçi hayatını kaybetti. Rüstem Özdemir yönetimindeki iş makinesi yüklü TIR’da iki işçisi hayatını kaybeden İl Özel İdaresi’nde ise büyük bir acı yaşanıyor.



Kazada hayatını kaybeden işçilerden Rüstem Özdemir’in cenazesi sabah saatlerinde İl Özel İdaresi’ne getirildi. Rüstem Özdemir’in ailesinin de katılımı ile burada tören düzenlendi. İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, İl Özel İdaresi Şube Müdürleri ve personeli ile İl Genel Meclisi üyelerinin katılımı ile yapılan törende helallik alındı.

Rüstem Özdemir için dua okunan törende Bektaş, Çıplak ve İl Özel İdaresi personeli acılı Özdemir ailesinin fertlerine taziyelerini ileterek sabır dilediler.



Özdemir’in cenazesi daha sonra toprağa verilmek üzere merkeze bağlı Kınık Köyü’ne götürüldü. Burada öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan aynı kazada hayatını kaybeden Yücel Sakallı’nın cenazesi yarın toprağa verilecek. Sakallı’nın oğlunun Kuzey Irak’ta görevli olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve birliğinden alınan özel izin sonrası cenaze için yola çıktığı ve yarın yapılacak olan cenaze törenine katılacağı da öğrenildi.



Yücel Sakallı’nın cenazesinin yeri ve zamanı ile ilgili bilgiler ise önümüzdeki saatlerde netleşecek.