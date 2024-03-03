Yeşilay Haftası kapsamında Satranç İl Temsilciliği ile Yeşilay Çorum Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Hızlı Satranç Turnuvası’nda heyecan sona erdi. Yeşilay Şube binasında düzenlenen turnuvaya 53 erkek, 11 kız olmak üzere toplam 64 sporcu katıldı. 10 yaş altı, 14 yaş altı ve açık olmak üzere 3 kategoride yapılan müsabakalar sonunda 10 yaş altı kategorisinde Emir Kaan Özdemir birinci olurken, Mustafa Pilatin ikinci, Ali Çağan Cidal üçüncü oldu. 14 yaş altı kategorisinde ise birincilik madalyası Kaan Çetinkaya’nın olurken, Metin Emir Tekneci ikinci, Metin Kürşat Kolcu ise üçüncü olarak tamamladı. Açık kategorisinde ise Berkehan Yıldız birinci, Mehmet Ebrar Taştan ikinci, Kağan Kahraman üçüncü olmayı başardı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.