Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, 1-0 geriye düştükleri Adanaspor maçında, ikinci yarıda yaptığı 5 oyuncu değişikliği ile oyunu takımının lehine çevirmeye çalıştı. Maç içerisinde zaman zaman taktiksel değişiklikler de yapan Serkan Özbalta, 71.dakikada Suat Kaya’nın yerine oyuna aldığı Ali Akman’dan futbolculara taktik notu gönderdi.

Ali Akman oyuna girdikten sonra hocasının verdiği notu kaptan Zargo Toure’ye verdi. Toure, notu Atakan Akkaynak’la birlikte okurken, sahalardan ender görülen bu olay objektifimize de yansıdı.