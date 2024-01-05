Ahlatcı Çorum FK’da ilk yarının son 6 maçında, Tahsin Tam’ın yerine göreve getirilen Teknik Direktör Serkan Özbalta, Antalya’da devam eden ikinci yarı hazırlık kampında, sosyal medya üzerinden yayın yapan bir spor programına açıklamalarda bulundu.

VERİMLİ

6 HAFTA

GEÇİRDİK

Özbalta, canlı yayınlanan programda taraftarlardan gelen sorulara da cevap verdi. Çorum FK’nın ilk yarının son 6 maçını gayet verimli geçirdiğini ifade eden Serkan Özbalta, “Çorum FK, 56 yıl sonra şampiyonluk yaşayıp 1.Lig’e çıkan bir kulüp. Lige de fena başlamadı, iyi devam edildi.

Biz, göreve son 6 haftada geldik. Futbolcularla 6 haftalık bir zaman diliminde beraber olduk. Bu zaman diliminde yapmamız gereken ilk şey, takımı bulunduğu durumdan psikolojik olarak çıkartmaktı. Hem oyuncuların sıyrılması gerekiyordu, hem de maç maç bakıp, takım savunması ve hücumda yapabileceklerimizle alakalı oyuncularımızla paylaştık ve adım adım yukarıya doğru ilerledik. İlk yarı itibariyle verimli bir 6 hafta geçirdik” dedi.

İKİNCİ YARI

MAÇLARI

DAHA ZOR

İlk yarıyı play-off potasında bitirdiklerini hatırlatan Özbalta, konuşmasının devamında ikinci yarının daha zorlu geçeceğine dikkat çekerken, “İkinci yarıda telafisi olmayan maçlar oynanacak. Bu yüzden motivasyonu ve mücadele gücü yüksek maçlar oynayacağız. Teknik adamlar olarak bizler hem oyunu güzelleştirme adına, hem oyunu geliştirme adına, hem de oyuncuyu geliştirme adına bir felsefemiz olması gerektiğini düşünüyorum. Mücadele kısmında evet ama diğer kısımlarda nakıs bir takım olmak istemiyoruz. Hiçbir zaman böyle bir anlayışımız olmadı. Mücadele, artık dünya futbolunda olmazsa olmaz bir kavram” ifadelerini kullandı.

TRANSFERLE İLGİLİ

TALEBİMİZ OLDU

Transfer dönemi olması nedeniyle, takıma takviye yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruya da cevap veren Serkan Özbalta, “Teknik adamlar, oyunun gelişimini sağlayacak oyuncuların yanında hem takımın içindeki olgularına değer katacak ve takımı bozmayacak oyuncular isterler. Bu soru bana birkaç kez daha geldi. Ama inatla ve ısrarla bir transfer isteğimiz yok. Ama şu da bir gerçek, yönetimimizden bir talebimiz oldu.

ALMAK İSTEDİĞİMİZ

ARKADAŞLAR VAR

Burada güzel bir birliktelik yakalamış bir oyuncu topluluğu var ve Çorum FK 1.Lig’deki ilk senesinde şu anda play-off potasında. Bu oyuncuların bir emekleri var, yaşadıkları var ve insanlara yaşattıkları güzel şeyler var. Buna saygı duyarak, eğer ekibimize, oyuncu gurubumuza katkı sağlayacak, kimyasını bozmayacak arkadaşlara ulaşabilirsek, yani bizimle çalışmak isteyecek arkadaşlara, Çorum FK’da futbol oynamak isteyecek arkadaşlara, o anlamda evet, illa bir sayı değil ama bir tane ise bir tane, iki tane ise iki tane aramıza katmak istediğimiz arkadaşlarımız var.

Ama bunu yaparken de, ülkemizdeki mali tabloyu biliyorsunuz, gerçekçi olmak lazım. Kulübü asla ve asla ileriye dönük borca sokmak istemiyoruz. Başkanımız, yönetim kurulumuz, sportif direktörümüzün istişareleriyle sürekli iletişim halindeyiz. Onlara da bu anlamda yardımcı olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

ADIM ADIM

BAKMAK

DURUMUNDAYIZ

Her teknik adamın bir sisteminin olduğunu ve sistemin oturmasından sonra sahada işlerin daha iyi gittiği yönünde yapılan bir yorum üzerine de konuşan Serkan Özbalta,

“Sistem, düzen oturduktan sonra oyun organizasyonları, artı takıma gelen özgüven, oyunculara gelen o cesaret, kulübün moraliyle taraftar, dinamiklerin harekete geçmesiyle, bir noktadan, 8-10 haftanın bitiminde başka noktalara da gelebilir. Bizim özelimizde söylüyorum.

Geldiğimiz günden beri söylüyorum. Bu bir klişe belki ama çok doğru bir klişe, adım adım bakmak durumundasınız. Hele de bizim ülkemizde her maça ayrı ayrı bakmak ve form durumuna, sıralamadaki durumuna bakmadan ciddiye almak durumundasınız” dedi.

BAŞKAN BİZİ ÇOK

RAHATLATIYOR

Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın futbolun içerisinden gelmesinin kendileri için avantaj olduğunu da kaydeden teknik direktör Serkan Özbalta, “Geldiğim günden beri, birincisi Oğuzhan Başkana çok teşekkür ediyorum. O da futbolun içerisinden gelen biri. Kulüp başkanlığına devam ediyor şu anda. Bu oyunu oynamayı bilen, oynamış ve futbol geçmişi olan bir kulüp başkanı olduğu için bizi rahatlatıyor. Onun nezdinde yönetim kuruluna da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

NE OLUR

DESTEĞİNİZİ

ESİRGEMEYİN

Taraftarla ilgili de değerlendirmede bulunan Serkan Özbalta, “Geldiğim günden beri şunu gördüm, Çorum huzurlu bir şehir. Daha Çorum’a gitmeden bir ambiyans oluştu. Belki de isim zikredilmeye başlandığında insanlar ‘evet Serkan Hoca bu işi yapabilir, biz ona inanıyoruz, güveniyoruz’ olayı benim de çok hoşuma gitti.

Birinci günümüzdeki basın toplantımızdan itibaren de, hem nadir de olsa Çorum’da dışarıya çıkma fırsatı olduğunda insanların tepkileri, hem de tribündeki taraftarların bize karşı olan tepkilerinin olumlu yansımaları gerçekten özel ve güzel. Güzel bir atmosfer yakaladık. Onlara her zaman şunu söylüyorum, ne olur bize desteğinizi esirgemeyin. Ama şunu gördüm ki, onlar sezon sonuna kadar hem bize, hem oyuncu arkadaşlara ciddi şekilde destek verecekler” şeklinde konuştu.