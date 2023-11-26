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Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kocaelispor maçı sonrası lige verilen arada yaptıkları antrenmanlarda kendi oyun felsefesini ve sistemini oyunculara aktardığını söyledi.

Oyuncuların Altay maçında isteklerini yerine getirdiğini belirten Özbalta, şunları söyledi:

"Çok güzel bir dakikada gelen gol, oyun disiplininden kopmayan oyuncu arkadaşlarım, giren oyuncuların da katkı sağlamasıyla çok net bir galibiyet elde ettik. Bu anlamda çok mutluyum. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Çok özverili ve dikkatlilerdi. Taktiksel sadakate son dakikaya kadar uymaları önemli. Takım savunmasında tabii ki geliştirmemiz gereken yönler var."