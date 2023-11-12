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Trendyol 1.Lig 12.hafta maçında deplasmanda Kocaelispor’a son dakika golü ile 2-1 mağlup olan Çorum FK’da Teknik Direktör Serkan Özbalta maç sonu açıklamalarda bulundu. Yenilgiyi talihsizlik olarak değerlendiren genç teknik adam, “Hafta başı başladığımız görevimizde, 4 gün antrenman yapıp buraya geldik ve sonunda anlıyorum ki oyuncularımız bizi dinlemişler, yapmak istediklerimizi harfiyen yerine getirdiler ki maçın sonuna kadar kalecimizden başlayan çıkışlar, orta sahadaki geçişler, hem de rakip ceza sahasına nasıl girilir, girdiğimizde neler yapabiliriz, tam manasıyla yerine getirdiler. Bazen böyle olabiliyor. Talihsizlik olabiliyor. Ceza sahasındaki doğru tercihler, vuruştaki becerilerimizde biraz eksik kaldık. Onun dışında takım savunmasını da iyi yaptığımızı düşünüyorum. Fena oyun olmadı bizim açımızdan.