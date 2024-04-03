Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, deplasmanda 2-1 kazandıkları Ankara Keçiörengücü maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, zorluk derecesi yüksek bir karşılaşmayı kazandıkları için mutlu olduklarını belirtirken, oyuncuları ile gurur duyduğunu ifade etti.

Manisa FK maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Ankara’da takımın başında yer alamayan ve karşılaşmayı tribünden izleyen Serkan Özbalta’nın, kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklaması şöyle:

ZORLUK DERECESİ YÜKSEKTİ

“Öncelikle, oldukça sıcak havada oynanan maçta iki takımın oyuncularını tebrik ediyorum. Zor bir müsabaka olacağını tahmin ediyorduk. Rakibimizin konumu ve son 6 maçta 1 kez mağlup olması, müsabakanın zorluk seviyesini maksimuma çıkarıyordu.

GEVŞEMEDEN HAZIRLANDIK

Milli maç arası öncesi iyi giden takımlar, dönüşlerde ritim kaybedebiliyorlar. Fakat gerçekten çok değerli ve işin bilincinde olan oyuncularımız, hazırlık döneminde hiç gevşemeden müsabakaya hazırlandılar. Onlarla gurur duyuyorum.

TARAFTARA TEŞEKKÜR VE DAVET

Sonucunu düşünmeden, arzu ettiğimiz oyuna odaklanarak, kısa bir süre içinde yeni bir maça hazırlanacağız. Deplasmana gelen taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Evimizde, her zaman olduğundan daha fazla, bir şekilde büyük güç olan taraftarımızı pazar günkü maça bekliyoruz.”