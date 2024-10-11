Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, lige verilen milli arada antrenman temposunu yükseltti. Dünü çift antrenmanla geçiren kırmızı-siyahlılar bugün de çift idman programı uygulayacak.

Milli aranın ardından 20 Ekim Pazar günü Boluspor’la deplasmanda oynayacağı zorlu maça hazırlanan Ahlatcı Çorum FK dünü çift idmanla geçirdi. Sabah tesislerde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanına U17 Milli Takım’ın hazırlık kampında bulunan Hasan Ege Akdoğan ile sakatlığı bulunan Geraldo ve hasta olan Kadir Seven katılmadı.

Teknik direktör Serkan Özbalta nezaretinde ısınma ile başlayan antrenman dar alanda 3 takımlı jokerli oyunla devam ederken, yarı alanda 10’a 10 oyunla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip akşam antrenmanında ise salonda kuvvet çalışması yaptı.

Boluspor maçını kazanmaya odaklanan Ahlatcı Çorum FK bugün yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.