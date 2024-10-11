Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, milli maçlar dolayısıyla verilen arada dinlendikten sonra Çorum FK karşılaşmasının hazırlıklarının startını verdi. Teknik Direktör Ufuk Kahraman yönetiminde çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlıların antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı ve bireysel çalışmalarla devam etti.

Boluspor ile Çorum FK, 9. haftada 20 Ekim Pazar günü Bolu Atatürk Stadyumu’nda karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılar bu müsabakadan 3 puanla yarılarak ateş hattından çıkmak istiyor.

Editör: İHA AJANS