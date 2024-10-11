Çorum’un klasman futbol hakemlerinden Ahmet Ecevit, bu hafta Nesine 3.Lig 3.Grup’ta 52 Orduspor FK ile İstanbul temsilcisi Küçükçekmece Sinopspor arasında oynanacak 6.hafta maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 13 Ekim Pazar günü, Yeni Ordu Stadyumu’nda oynanacak maçta Ahmet Ecevit’in yardımcılıklarını Kırşehir bölgesinden Abdurrahman Atabay ile Ankara bölgesinden Mehmet Ali Keskin yapacak. Saat 19.00’da başlayacak maçta Kayseri bölgesinden Cem Eray Eşmekaya ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Ahmet Ecevit, bugüne kadar 52 Orduspor’un 3 maçını yönetirken, mor-beyazlılar 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldılar. Ecevit, Küçükçekmece Sinopspor’un ise ilk kez maçını yönetecek.