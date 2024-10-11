Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Floor Curling Turnuvası'nda heyecan sona erdi. Tevfik Kış Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvaya 22 takımdan 45 sporcu katılım sağladı. 3 kategoride gerçekleşen müsabakalar sonunda kadınlarda Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi takımı birinci, Güzel Sanatlar Lisesi ikinci, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu üçüncü, Başöğretmen Atatürk İmam Hatip Ortaokulu ise dördüncü oldu.



Erkeklerde ise birincilik kürsüsüne Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu A takımı çıkarken, T.O.B.B Anadolu Lisesi ikinci, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu C takımı üçüncü, Gazipaşa Ortaokulu dördüncülüğü elde etti.

Karma kategorisinde ise Güzel Sanatlar Lisesi B takımı birinci, Gazipaşa Ortaokulu ikinci, Güzel Sanatlar Lisesi A takımı ise üçüncü olarak tamamladı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren takım sporcularına başarı belgesi takdim edildi.