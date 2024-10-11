Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen masa tenisi turnuvası sona erdi. Olimpik Yüzme Havuzu Masa Tenisi Salonu'nda gerçekleşen özel turnuvaya 18 kadın, 10 erkek olmak üzere toplam 28 sporcu katılım sağladı. Minikler, küçükler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar olmak üzere 6 kategoride yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu;

Minik kızlar: 1.Eylül Karaman, 2.Kayra Çoban, 3.Naz Aleyna Gülek, 4.Elanaz Şahan.

Küçük kızlar: 1.Elvin Teke, 2.Ece Kılıç, 3.Sümeyye Erdemir, 4.Tuana Kolbaş.

Yıldız erkekler: 1.Halil İbrahim Zen, 2.Ege Bolat.

Genç kızlar: 1.İlayda Eraslan, 2.Beyza Nur Akıller, 3.Özge Öztürk, 4.Zeynep Kul.

Genç erkekler: 1.Mustafa Ertan Tabuk, 2.Aytaç Taşaner, 3.Emin Kır.

Büyük kadınlar: 1.Rabia Bilecen, 2.Aysu Sapaz.

Büyük erkekler: 1.Erkan Ölmez, 2.Selim Özçam, 3.Ali Haydar Teke.

Veteran kadınlar: 1.Tuğba Güneş Tabuk, 2.Nuryıldız Tepeköy, 3.Alev Yaman, 4.Eylem Teke.

Veteran erkekler: 1.Bülent Öztürk, 2.Bekir Yıldız.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara başarı belgesi takdim edildi.

Editör: RIFAT KARA