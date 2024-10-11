Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, beraberinde TÜFAD Çorum Şubesi eski başkanlarından ve Çorumspor'un eski kaptanlarından Remzi Karahan ve beden eğitimi öğretmeni Ferdi Coşkun ile birlikte Mecitözü ilçesine bağlı Çitli köyündeki Şehit Dursun Demirkol İlk-Ortaokulunu ziyaret etti.

Ziyarette öğrencilere futbol, basketbol ve voleybol toplarının yanı sıra milli takım forması hediye edildi. ASKF Başkanı Arıcı, "Gençlerin ve sporun olduğu her yerdeyiz" dedi.

Editör: Haber Merkezi