14 Ağustos’ta başlayacak olan U19 PAF Ligi maçları öncesi Çorum FK U19 takımı Menderes Özarslan açıklamalarda bulundu.

Çorum FK A takımının Süper Lig’de olduğu gibi U19 takımının de tarihinde ilk kez PAF Ligi’nde mücadele edecek olmasından dolayı gurur duyduklarını belirten Özaraslan, hedeflerinin sadece başarı elde etmek değil, A takıma futbolcu kazandırmak olduğunu söyledi.

İLK PAF LİGİ HOCASI OLMAK

BENİM İÇİN AYRI BİR GURUR

Çorum futbolu adına tarihi bir sezona hazırlandıklarını ifade eden Menderes Özarslan, PAF Ligi'nde mücadele edecek ilk teknik adam olmanın kendisi için çok özel bir anlam taşıdığını belirterek şunları söyledi:

"İlk PAF Ligi hocası olmak benim için ayrı bir gurur. Çok önemli bir organizasyonda yer alacağız. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Türkiye'nin en güçlü altyapılarıyla karşılaşacağız. Bugün ülkenin en iyi 18 takımından biri olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

YÖNETİMİMİZ HER

KONUDA ARKAMIZDA

Başarıda yönetimin büyük katkısı olduğunu vurgulayan Özarslan, kendilerine sunulan imkanlar için teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Başta Kulüp Başkanımız Savaş Balçık olmak üzere, altyapıdan sorumlu yöneticimiz Sinan Özdilli'ye ve tüm yönetim kurulu üyelerimize bizlere sağladıkları imkanlardan dolayı teşekkür ediyorum. Altyapıya verilen destek, geleceğimiz adına çok değerli."

2007 KONTENJANI

KULLANILMAYACAK

Kadro planlamasına ilişkin de bilgi veren deneyimli teknik adam, yönetimin belirlediği strateji doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi.

"2007 doğumlu kontenjan hakkımızı kullanmıyoruz. Ayrıca yabancı futbolcu konusu yönetimimizin alacağı tutuma bağlı. Onların vereceği karar doğrultusunda hareket edeceğiz. Yönetimimizin aldığı karar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

MAÇLAR DEVANE

SAHASI'NDA OYNANACAK

Yeni sezonda iç saha maçlarını Devane Sahası'nda oynayacaklarını belirten Özarslan, zemin konusunda yaşanacak değişimin kendilerini zorlayacağını dile getirdi.

"Maçlarımızı Devane Sahası'nda oynayacağız. Bir hafta sentetik, bir hafta çim sahada oynamak oyuncular açısından kolay olmayacak. Maçların hafta içi Şehir Stadyumu'nda oynanması yönünde Riva'da yapılan toplantıda TFF Futbol Gelişim Direktörü Emrah Bayraktar diğer kulüplere teklif sundu ancak bu önerimiz kabul görmedi. Bu teklif kabul görseydi maçlarımızı Şehir Stadyumu'nda oynayacaktık"

HAZIRLIK MAÇLARI VE

BOLU KAMPI BAŞLIYOR

Hazırlık sürecine de değinen Özarslan, Samsunspor ile oynanan hazırlık maçında özellikle ikinci yarıda denemeye gelen futbolculara şans verdiklerini ifade etti.

PAF Takımı'nın 3 Ağustos'ta tarihinde ilk kez altyapı olarak Bolu kampına gireceğini belirten Özarslan, 5 Ağustos'ta 3. Lig ekiplerinden Etimesgutspor ile hazırlık maçı yapacaklarını, 7 Ağustos'ta ise rakibi daha sonra açıklanacak bir başka hazırlık karşılaşmasına çıkacaklarını söyledi.

ÜÇ BÖLGEYE TRANSFER

YAPMAK İSTİYORUZ

Kadrolarını güçlendirmeye devam edeceklerini belirten başarılı çalıştırıcı, ihtiyaç duydukları üç bölgeye transfer yapacaklarını açıkladı.

"Gerekli gördüğümüz üç mevkiye transfer yapacağız. Tüm transferlerimizi geleceği düşünerek gerçekleştirdik."

ASIL HEDEF A TAKIMA

FUTBOLCU KAZANDIRMAK

Bu sezon dört oyuncunun A Takım kampına gönderildiğini hatırlatan Özarslan, altyapının temel hedefinin A Takım'a oyuncu yetiştirmek olduğunu vurguladı."Bu sezon dört futbolcumuzu A Takım kampına gönderdik. En büyük hedefimiz bu sayıyı her yıl artırmak. Gelecek sezon çok daha iyi bir noktada olmak istiyoruz."2009 doğumlu ağırlıklı genç bir kadro oluşturduklarını belirten Özarslan, bu yapılanmanın meyvelerini gelecek yıllarda alacaklarına inandığını söyledi."2009 doğumlu bir kadro oluşturduk. Bu nedenle gelecek sezonun en büyük şampiyonluk adaylarından biri olacağımıza inanıyoruz. Ancak bizim nihai hedefimiz her zaman A Takım'a futbolcu kazandırmak. Başarı bunun doğal sonucu olacaktır."

TEKNİK EKİPLE

UYUMLU ÇALIŞMA

Menderes Özarslan, teknik ekiple uyum içerisinde çalıştıklarını da belirterek sözlerini şöyle tamamladı:"Yardımcı antrenörümüz Zakir Ardahanlı, Atletik Performans Antrenörümüz Kürşat Korkmaz ve Kaleci Antrenörümüz Gökhan Kel ile birlikte çok iyi bir çalışma ortamı oluşturduk. Kulübümüzün hedefleri doğrultusunda aynı kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz."