Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Voleybol Türkiye finalleri 18-23 Ağustos tarihleri arasında Amasya’da yapılacak. Bu önemli şampiyonada Çorum takımı hem kız, hem de erkek takımı ile mücadele edecek. Çorum kız takımı finallerde Bursa, Sakarya, İzmir, Antalya, Kayseri, Sivas, Ordu, Amasya, Bingöl, Malatya ve Gaziantep takımları ile şampiyonluk mücadelesi verecek. Çorum erkek takımı ise İstanbul, Denizli, Manisa, Antalya, Adana, Mersin, Giresun, Van, Kastamonu, Bingöl ve Şanlıurfa takımları ile kapışacak.

Çorum kız ve erkek takımı 1 haftalık izinin ardından antrenörler Derya ve Serkan Karaman önderliğinde Türkiye finalleri hazırlıklarına start verecek.