Arca Çorum FK'nın tecrübeli golcüsü Mame Thiam, yeni sezon öncesi yükselen performansıyla dikkat çekiyor. Sakatlığını geride bırakan Senegalli futbolcu, Süper Lig'de gerçek performansını göstereceğini belirterek en az 20 gol hedeflediğini ifade etti.

Arca Çorum FK'nın tecrübeli golcüsü Mame Thiam, yeni sezon öncesinde ortaya koyduğu performansla teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

Geçtiğimiz sezon Trendyol 1. Lig'de elde edilen şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Senegalli forvet, sezonun son haftalarında yaşadığı sakatlık nedeniyle formasından uzak kalmıştı. Yeni sezon hazırlıkları sürecinde de sakatlığının tekrarlamaması adına uzun süre bireysel çalışmalar yapan Thiam, son günlerde takımla birlikte gerçekleştirdiği antrenmanlarda sergilediği istekli görüntüyle Teknik Direktör Uğur Uçar'ın beğenisini kazandı.

Hazırlık kampında fiziksel olarak her geçen gün daha iyi duruma gelen deneyimli golcü, yeni sezona oldukça iddialı hazırlanıyor.

Yakın çevresine değerlendirmelerde bulunan Mame Thiam, Trendyol 1. Lig'in mücadele gücü yüksek ve zaman zaman kaotik bir oyun yapısına sahip olduğunu dile getirirken, bu nedenle geçen sezon gerçek performansını tam anlamıyla sahaya yansıtamadığını ifade etti.

Süper Lig'de ise oyunun daha düzenli oynandığını ve bunun kendi futbol anlayışına daha uygun olduğunu düşünen Thiam, yeni sezonda çok daha etkili bir performans ortaya koyacağına inanıyor. Deneyimli santrforun, "Süper Lig'de kendimi daha iyi göstereceğim. En az 20 gol atacağıma inanıyorum." sözleriyle hedefini ortaya koyduğu öğrenildi.

Teknik heyet de kamp döneminde yükselen form grafiğiyle dikkat çeken Mame Thiam'ın yeni sezonda takımın en önemli gol silahlarından biri olmasını bekliyor. Arca Çorum FK taraftarı ise tecrübeli golcünün iddialı açıklamalarını büyük heyecanla karşılıyor.