Çorum’un Efeler Ligi’ndeki temsilcisi Sungurlu Belediyespor, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında iç transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon elde edilen tarihi şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Eneshan Can ve Eren Kanlı yeni sezonda da kırmızı-siyahlı formayı giymeye devam edecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, tarihi başarıya katkı sağlayan oyuncularla yola devam etmenin önemine vurgu yapılarak, "Şampiyon kadromuzun önemli parçalarından Eneshan Can ve Eren Kanlı ile yeniden anlaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Efeler Ligi'nde de aynı mücadele ruhu ve kararlılıkla hedeflerimize birlikte yürüyeceğimize inanıyoruz. İki oyuncumuza da yeni sezonda başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Tarihi şampiyonluğun ardından ilk kez mücadele edeceği Efeler Ligi'nde güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Sungurlu Belediyespor, iç ve dış transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Eneshan Can ve Eren Kanlı’nın takımda kalmasıyla birlikte, şampiyon kadronun önemli iki ismin daha yeni sezon öncesinde kadrodaki yerini korumuş oldu.