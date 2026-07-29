Kırmızı-siyahlı yönetim, birinci hedef olarak belirlediği Uruguaylı santrfor Luciano Rodríguez ile prensip anlaşmasına varırken, transferin gerçekleşmemesi ihtimaline karşı alternatif isimleri de hazır tutuyor.

Edinilen bilgilere göre, Arca Çorum FK yönetimi Luciano Rodríguez transferinde yaşanabilecek olası bir pürüz durumunda rotasını Fenerbahçe'nin genç golcüsü Sidiki Cherif'e çevirecek.

Henüz 19 yaşındaki Gineli forvet, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla dikkat çekerken, düzenli forma giyebileceği bir takıma kiralanma ihtimali de gündemde yer alıyor.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden Çorum FK yönetiminin önceliği Luciano Rodríguez transferini sonuçlandırmak olsa da, transferin beklenmedik şekilde çıkmaza girmesi halinde Sidiki Cherif için Fenerbahçe ile resmi temaslara başlaması bekleniyor.

Süper Lig'deki ilk sezonunda iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Arca Çorum FK, gol yollarındaki sorunu kaliteli bir isimle çözerek ligde kalıcı olmayı amaçlıyor. Yönetimin kısa süre içerisinde santrfor transferini netleştirmesi bekleniyor.