Ahlatcı Çorum FK’nın sol haftalardaki formda oyuncusu Ozan Sol, bir açıldı, pir açıldı. Deneyimli kanat oyuncusu Şanlıurfaspor’u da boş geçmezken, üst üste dördüncü maçında da fileleri havalandırmayı başardı.

TAKIMININ

EN GOLCÜ

İSMİ OLDU

Geçen sezonun devre arasında, Sakaryaspor’dan transfer edilen Ozan Sol, sakatlığı nedeniyle sadece 5 maçta 28 dakika süre alırken, 1 asist yaptı.

BU SEZON

TAKIMI

SIRTLIYOR

Bu sezona durgun başlayan 30 yaşındaki kanat oyuncusu, ligdeki ve Ahlatcı Çorum FK formasıyla ilk golünü 1 Ekim’de, Bodrum FK’ya attı. 68.dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviren Ozan, ikinci golünü ise 11.haftada kaydetti. Deneyimli futbolcu Ankara Keçiörengücü filelerini de 28.dakikada penaltıdan havalandırdı.

SON 4 MAÇTA 4 GOL ATTI

Ozan, son 4 lig maçında da gol atarak yükselişini ve takımını sırtlamayı sürdürdü. 13.haftadaki Altay maçının 62.dakikasında, Çorum FK formasıyla üçüncü golünü atan Ozan, 14.haftada, Adanaspor karşısında 21.dakikada, 15.haftadaki Erzurumspor maçında 59.dakikada fileleri havalandırdı.

Kırmızı-siyahlı takım, 16.hafta maçında, önceki akşam Şanlıurfaspor’la deplasmanda 1-1 berabere kalırken, Ozan Sol 33.dakikada penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Ozan Sol, Şanlıurfaspor’a attığı golle ligdeki gol sayısını 6’ya çıkarttı ve bu alanda Ahlatcı Çorum FK’nın “en golcü” futbolcusu oldu.

Takımın golcüleri sıralamasında, Ozan’ı 5’er golle Thomas Verheydt ve Ahmet Sağat izliyor. Türkiye Kupası’nda Trabzonspor’a gol atan Thomas’ın, genel gol sıralamasında Ozan Sol’la birlikte 6 golü bulunuyor.