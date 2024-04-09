Trandyol 1.Lig’de Play-Off finaline kalabilmek adına Kocaelispor ile sahasında kritik bir maça çıkan Çorum FK maçtan 1-1 berabere ayrıldı. Maç esnasında sakatlanarak oyundan çıkan Ozan Sol’dan da kötü haber geldi. Karşılaşmanın 32.dakikasında sahayı gözyaşları ile terk eden Ozan Sol’un çekilen MR sonunda çapraz bağlarının koptuğu ve sezonu kapattığı belirtildi.

Bu sezon Çorum FK formasıyla 27 maça çıkan deneyimli kanat oyuncusu 7 gol 4 asist yaparak takımına katkıda bulunmuştu.