10 Eylül 2024 tarihinde hayatını kaybeden Çorumlu halk ozanı Meftuni Topçu, aramızdan ayrılışının birinci yılında Ankara’da düzenlenen özel bir gecede anıldı.

Çorumlu halk ozanı Meftuni'yi anma programı, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezinde gerçekleştirildi.

Etkinlik, Ozan-Der, An-Der, ÇKS Toy-Der, Âşık Veysel Derneği, Türkmen Ozanlar Derneği, Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu ve Ankara Kuşsaray Dayanışma Derneği’nin katkılarıyla düzenlendi.

Geceye Ozan Meftuni’nin sanatçı dostlarından Dertli Divani, Aşık Gülabi, Lütfü Gültekin, Emre Gültekin, Malabika Brahma, Eren Üren, Hüsnü İyidoğan, Sezer Aslan, Ozan Sefil, Aşık Arabali Gülşen, Erdoğan Çördük, Mehmet Kundak, Efdal Petek ve eşi Güzin Şeker Topçu katıldı.



Geceye konuk olarak ise Kuşsaray Köylüleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Atila Ilıman, An-Der Başkanı Ozan Sinemi, Türkmen Ozanlar Derneği Başkanı Hüseyin Şimşek, Ozan – Der Başkanı Kenan Şahbudak, ÇKS Toy – Der Başkanı Kul Kemal Işık, Aşık Veysel Kültür Derneği Başkanı Mustafa Özarslan, Ozan Meftuni’nin hatırasına hazırlanan Ozan Meftuni Yaşamı ve Şiirleri kitabının derleyicisi Deniz Karameşe, Sanatçı Engin Yıldırım ile çok sayıda davetli katıldı.

Slayt gösterimi ile başlayan gecenin açılış konuşmasını ozanın amcası Arif Topçu yaptı.

Programın sunuculuğunu ise Yasemin Karameşe üstlendi.

Etkinlikte ayrıca, Deniz Karameşe’nin derlediği Şey Kitap yayınlarından çıkan “Ozan Meftuni – Yaşamı ve Şiirleri” adlı kitabın tanıtımı yapıldı. Kitaptan elde edilecek gelir, öğrencilere katkı sağlamak amacıyla Ankara Kuşsaray Dayanışma Derneği Eğitim Fonuna aktarılacak.

Çorumlularım yoğun olarak ilgi gösterdiği geceye, Meftunu'nin ailesi, sevenleri ve çok sayıda davetli katıldı.