Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, ikinci yarısını 10 kişi oynadıkları maçta, İnegölspor’u yenerek liderliği geri aldıkları için mutlu olduklarını ifade ederken, yürekli mücadelelerinden dolayı oyuncularını tebrik ettiğini belirtti.

Tam’ın, kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan açıklaması şöyle: “Şampiyonluk yolunda çıktığımız önemli maçtan galip gelerek, liderliği geri aldığımız için mutluyuz.

Maça çok iyi başladık ve rakibi yarı sahasına hapsettik. Oyun stratejimizi sahaya iyi yansıttık. Çok önemli pozisyonlar yakaladık ve gol bulduk. Hücumda ve savunmada yüksek konsantrasyonla oynadık. 10 kişi kalana kadar oyunun hakimi ve etkili oynayan taraf bizdik. Hakemin verdiği yanlış kırmızı kart kararından sonra rakibimiz özgüven kazandı. Uzun boylu oyunculardan kurulu bir takım. Genellikle uzun toplarla veya kanat ortalarıyla atak yapmaya çalıştılar.

İkinci yarı, topun arkasına geçtik ve kazandığımız toplarla hücuma çıkmaya çalıştık. Takım savunmasında oyuncularımız agresif ve istekli bir oyun ortaya koydu. Bölüm bölüm tehlikeler yaşadık ancak gol yemeden maçı kazanmayı başardık. Yürekli mücadeleleri için oyuncularımı tebrik ederim.

Takımımızdan bir an olsun desteğini esirgemeyen başta Milli Savunma Bakan Yardımcımız Sayın Muhsin Dere’ye, Başkanımız Oğuzhan Yalçın’a ve yönetim kurulumuza ayrıca teşekkür ederim” .

(Hüseyin AŞKIN)