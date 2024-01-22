Alınan bilgiye göre Ömer Ö. (27) Üçtutlar Mahallesi Osmancık Caddesi üzerinde bulunan otoparka gelne kişi yada kişilerin silahlı saldırısı sonucu vücuduna isabet eden mermilerle yaralandı.

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Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayı gerçekleştiren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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