Alınan bilgiye göre Ömer Ö. (27) Üçtutlar Mahallesi Osmancık Caddesi üzerinde bulunan otoparka gelne kişi yada kişilerin silahlı saldırısı sonucu vücuduna isabet eden mermilerle yaralandı.
Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis olayı gerçekleştiren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.