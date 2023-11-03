Çorum’da yolun karşısına geçen 3 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin altında kalarak sürüklenen çocuk ağır yaralandı. Otomobilin çocuğa çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay Üçtutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Anadolu 1. Sokak üzerinde yolun karşısına geçen dedesinin peşinden yola koşan M.D., E.A.B.(22)’nin kullandığı 19 AAY 646 plakalı otomobilin altında kalarak sürüklendi.
Çocuğun yardımına koşan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan M.D., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan küçük çocuğun tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi.