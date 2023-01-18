Alınan bilgiye göre 9 yaşındaki Emir Taha K. ve annesi Büşra K.(41) Buharaevler Mahallesi Bişkek Caddesi’nde yolun karşısına geçtikleri esnada sürücüsü öğrenilemeyen 58 ABE 662 plakalı otomobil çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan anne ve oğlu sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum’da bir özel hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmanın ardından firari sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Tedavi altına alınan Büşra K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



