Orhan D.’nin kullandığı 19 TS 407 plakalı otomobil Çorum-Samsun Karayolu Hasan Zahir mevkiinde Turan A. idaresindeki 99-ZC-244 Azerbaycan plakalı TIR’a arkadan çarptı.

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İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza nedeni ile Çorum’dan Samsun istikametine trafik tek şerit üzerinden sağlandı.

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Editör: Haber Merkezi