Çorum’da kontrolden çıkan otomobilin tarlaya devrildiği kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Muhittin Y.(43) idaresindeki 19 ADJ 711 plakalı otomobil, Çorum-İskilip Karayolu Osmancık yol ayrımında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Döndü Şahin (44) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ile birlikte Hakkı Y.(80), Narkız Y.(104), Arif Y.(48) ve Zeynep Ş.(9) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Hakkı Y., doktorların müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK