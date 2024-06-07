Çorum’da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildiği kazda 2 kişi yaralandı.

Ömer E.Y.(19) idaresindeki 16 DN 008 plakalı otomobil Bahçelievler Mahallesi Çamlık Caddesi taş ocağı yolunda kontrolden çıkarak yaklaşık 40 metrelik şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü ile Zeynep S.Y.(17) itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarılarak ambulansa taşındı.

Ambulansta ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Oçok eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.