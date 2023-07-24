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Kaza, Anadolu 7. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç. yönetimindeki 06 BFA 704 plakalı otomobil, E.K. yönetimindeki 19 AAZ 176 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.