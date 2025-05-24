Selamı B.(47) idaresindeki 06 BRK 268 plakalı otomobil ile Suat K.(44)'nın kullandığı 19 EF 455 plakalı otomobil Çorum-Samsun Karayolu Atçalı Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile devrilen minibüste bulunan Muhammet A.K.(11) ve Bedirhan K.(13) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.