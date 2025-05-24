Olay dün Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortepedi Polikliniğinde yaşandı.

Alınan bilgiye göre, uzman çavuş M.G, daha önce özel bir hastaneden aldığı sağlık raporunun usule ve fenne uygun olup olmadığını tasdik ettirmek üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.

Sağlık kurulunun görevlendirmesiyle raporu inceleyen ortopedi uzmanı N.K.Y, raporun fenne uygun olmadığı yönünde görüş bildirdi.

Bunun üzerine randevusuz şekilde polikliniğe giden uzman çavuş M.G, belindeki silahı ve ”daha önce hazırladığın raporu düzeltmezsen önce sana, sonra kendi kafama sıkarım” yazılı notu doktor N.K.Y’ye gösterdi.

Doktor N.K.Y’nin beyaz kod verilmesi üzerine M.G. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.