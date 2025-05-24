AK Parti 22., 23. ve 24. Dönem Çorum Milletvekili, kendi adını taşıyan MY özel eğitim kurumları ve MY kolejleri kurucusu, sahibi Murat Yıldırım’ın ablası Feride Yıldırım (78), bu sabah saat 09.30’da tedavi görmekte olduğu hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Hüseyin ve Yasin Yıldırım’ın anneleri olan Feride Yıldırım’ın cenazesi, bugün Akşemseddin Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.