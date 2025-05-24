Çorum’un tanınmış simalarından, Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı’ndan emekli Ahmet Uçar (77) yaşamakta olduğu Altınoluk’ta dün akşam saat 18.30 sıralarında solunum yetmezliği nedeniyle hayata veda etti.

Emekli öğretmen Meliha Uçar’ın eşi, Evren ve Emre Uçar’ın babaları, Yadigâr Uçar’ın kardeşi, Gürcü Yıldırım, merhum Hüseyin Uçar, Fatma Öztrak, emekli öğretmen Mustafa Uçar, merhum Erdoğan Uçar, Maksude Köksal ve Satı Öztürk’ün ağabeyleri olan Ahmet Uçar’ın cenazesi, bugün saat 15.00’de Narlı Cemevi’nde yapılacak törenden sonra Altınoluk Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.