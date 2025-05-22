Aydın’ın Söke ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Ferhat Ünal, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Aslen Çorum’un Alaca ilçesine kayıtlı olan Ünal’ın ani vefatı, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Olay sabah saatlerinde meydana geldi. Evinde dinlendiği sırada fenalaşan Ferhat Ünal’a ilk müdahaleyi ağabeyi yaptı. Kardeşini hareketsiz halde bulan ağabey, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yapılan kontrollerin ardından Ünal’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Genç adamın cenazesi, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için Aydın Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Ferhat Ünal’ın cenazesi, memleketi Alaca’ya götürüldü. Henüz 30 yaşında hayata veda eden Ünal’ın ölümü, sevenlerinde büyük üzüntü yarattı.