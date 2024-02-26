Olay, Sungurlu-Çorum karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Y., akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra hareket etti. İstasyondan ayrılacak olan otomobilde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Araç sahibi ve akaryakıt istasyonu çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta çıkan yangını söndürdü.

Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Editör: İHA AJANS