Belediye kent içi trafiğin güvenliğini sağlamak ve otobüs durakları önüne araç parkını önlemek için çizgi çalışması yapıyor. Şehir genelindeki halk otobüsü duraklarında, yol çizgi çalışmalarıyla hem trafik düzeni sağlanacak hem de yolcuların güvenli iniş ve binişlerine olanak tanınacak. Ekipler, yoğun hatlarda ve ana arterlerde bulunan duraklarda öncelikle çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekiplerinin trafik ve yaya güvenliğini artırmak için gece-gündüz çalıştıklarını belirten Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, “Ekiplerimiz, Buhara Evler Mahallesi ve Gülabibey Mahallesi’nde başlattıkları otobüs durakları önündeki çizgileri yenilemeye başladı. Şehir genelinde ihtiyaca göre şerit ayırıcı, bordür boyama, yaya çizgisi ve yol çizgi çalışmalarını gerçekleştirmeye devam edecekler.” dedi.



“DURAKLARA

PARK ETMEYİN”

Otobüs durağı olarak tespit edilen yerlere araç park edildiği zaman yolcu almak için duran otobüsün yolda durmak zorunda kaldığını belirten Başkan Yardımcısı Zahir, “Bu durumda trafik akşınında da aksamalar yaşanıyor. Hem de yolcular otobüslere binerken güçlük yaşıyorlar. Sürücülerden isteğimiz otobüs duraklarının ceplerine ve durak yeri olarak yol çizgileri ile belirlenen yerlere araç park etmemeleridir” şeklinde konuştu.